ATAO アタオ チヴィ 2way ショルダーバッグ ピンクベージュ

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ピンク色のショルダーバッグの魅力を解説！ショルダーバッグの種類や ... ピンク色のショルダーバッグの魅力を解説！ショルダーバッグの種類や ...



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美品☆ATAO/アタオ《chivyチヴィ》レザーハンドバッグ/ショルダーバッグ/斜め掛け/ゴールド金具◆サイズ【chivy(チヴィ)】※全て外寸幅：開口部分：約24cm、底辺：約31cm高さ：約16cmマチ：約8cm【ベルト】※ナスカン含む長さ：約98cm〜約121cm幅：約3cm◆重量バッグ本体：約358gベルト単体：約114g総重量：約472g◆素材牛革(内装：コットン）◆仕様内装：ミニポケットX2、ファスナーポケットX1外装：背面ポケットX1、底鋲4か所との記載で、8月初旬にこちらで譲っていただいたお品になります。残念ながら私のイメージと少し違い前の出品者さまには大変申し訳ないのですが、気に入ってくださる方、ATAO/アタオをお試しになりたい方、お安くいかがでしょうか。（お譲り頂いてから一度も使用しておりません）出品するのにあたり明るいところで再度確認しましたところ目立った傷や汚れはないように思いますが、中古ですので見落としはご了承ください。購入価格より20%お値下げしております。 よろしかったらこの機会にぜひ♪個人の自宅で保管されている中古品にご理解いただける方のご購入をお願いします＊状態は写真をみて判断をお願い致します▪️こちら商品のお値下げはご容赦ください▪️発送はらくらくメルカリ便か、ゆうゆうメルカリ便のどちらかになります（ダンボールはリサイクル品を使用する場合があります）よろしくお願いいたします。ハンドバッグショルダーバッグ2ウェイバッグATAO