A.D.M.J ショルダーバッグ

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商品詳細
A.D.M.Jショルダーバッグ※ショルダーベルト取り外し可能。バッグのサイズ（おおよそ）高さ 約20㎝幅 約24.5㎝奥行 約13㎝数年前に購入しましたが、1度も使用せず。細かなところ等、気にされる方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。#ADMJ#イエナ#ユナイテッドアローズ#ZOZO#ベイクルーズ
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