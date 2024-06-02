chloma　レッグバブル イージーパンツ / nuブラック

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商品詳細
膝上はスキニーな、膝下はふっくらと膨らんだシルエット。前両脇に切りポケット、右後にはフラップ付きポケットが配されています。東レ株式会社の高感度・高機能スエード調人工皮革「Ultrasuede®」が使用されています。極細繊維が生み出すなめらかな肌触りと上質な光沢感、優れた耐久性と適度な通気性/透湿性が特徴。水洗いも可能です。●サイズ/FREEウエスト63~75cmヒップ93.2cm裾周り51.4cm股上24.6cm股下73.1cm着用モデル身長172cm●混率人工皮革
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レッグバブルイージーパンツ/ nu ブラック
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レッグバブルイージーパンツ/ nu ブラック
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chloma, クロマ, レッグバブルイージーパンツ[21APT1/アクアシルバー]
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レッグバブルイージーパンツ/ aqua silver
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レッグバブルイージーパンツ/ nu ブラック
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