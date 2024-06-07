Herve Chapelier エルベシャプリエ　トートM

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エルベシャプリエ「707C・コーデュラ舟型トートM」のコーディネート ...



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エルベシャプリエカモフラージュ 舟型トートバッグM高さ 約22幅 約37まち 約20数年前に購入底角2箇所に少し傷があります。自宅保管の中古品ですのでご理解の上ご検討下さい。発送の際は折り畳ませていただきます。