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Herve Chapelier エルベシャプリエ　トートM
商品番号 H67357934679
商品名

Herve Chapelier エルベシャプリエ　トートM
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルベシャプリエカモフラージュ　舟型トートバッグM高さ　約22幅　　約37まち　約20数年前に購入底角2箇所に少し傷があります。自宅保管の中古品ですのでご理解の上ご検討下さい。発送の際は折り畳ませていただきます。
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