✨極美品✨１０万越　現行 プラダ レザー 3角ロゴ ラウンドファスナー 財布

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます☆鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品のお品ですので、安心です。【状態】表面→なし角スレ→なし金具→なしインナー→なし全体的に状態は良いと思いますただあくまで中古なのでその点踏まえてご理解の上宜しくお願いします神経質な方は御遠慮くださいPRADAプラダ 折り財布 ミニウォレット 折りたたみカードケース コインケース 小銭入れ 札入れ 定期入れ二つ折り レザー ナイロン サフィアーノ 三角プレートアイコン メタルロゴ クリップ 金具 人気 希少 レア購入場所：大手リサイクルショップ※鑑定士による真贋済ブランドオークション※付属品なし※基本的に撮影用なのでカード箱などは付属されません★★補足★★※取り扱いのお品物はすべて【正規品】となります。・鑑定士の真贋済の大手リサイクルショップから 購入しています。・万が一贋作の場合は こちらで返金対応させて頂きます。※お支払い確認後、1～3日で発送手続きを行うようにしております。※梱包材による簡易包装で発送させていただきます。●返品について届いた商品が説明文や写真と相違したと認められる場合、商品到着後の受取評価を頂く際にお申し付け下さい。※取引完了後の返品は対応出来ません。返品の際の送料は購入者様ご負担でよろしくお願い致します。2301001800