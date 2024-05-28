PRADA プラダリッチな折り財布財布　レザー　ブラック

ご覧頂きまして誠にありがとうございます【新品・未使用】【本物保証】【即購入OK】これはすべて真実の実物の写真です新品未使用 PRADAプラダ コンパクトウォレットゴールドのロゴが輝く、シンプルで可愛すぎる折り財布。手のひらに収まるサイズで流行りの小さめなバッグにもすっぽり入り、お出かけや旅行などの持ち歩きにもばっちり☆滑らかな肌触りの上質なグレインレザー仕様で、シンプルながら高級感を演出できる優れもの♬ブラックはどんな装いにも合わせやすく、コインケースもしっかりついておりますので、実用性も兼ね備えたとても使いやすいお財布ですサイズ：約縦9cm×横11cm×厚み2cm素 材：レザーこちら大手ブランドショップにて鑑定済み品を購入の確実正規品です※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内★即購入OK︎必ずプロフィールをご確認下さいご了承いただけましたらご購入お願い致します#りの小物#りのメンズ#りのレディース



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