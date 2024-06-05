3カラー展開 ブラウス 切り替 フラワーパターンフリル ドット柄 可愛い

ご覧頂きありがとうございます♪♪送料は全て無料となります(*´∀`)♪こちらの商品は新品未使用です！【ご入札前にコメントお願い致します】フォローして頂ければ100円お値引きさせて頂きます♪まとめてご購入いただいた場合、一点あたり200円引きとなります。♫彡。.:·¤゜♫彡。.:·¤゜♫彡。.:·¤゜♫彡。.:·*゜【商品について…♪】状態：新品・未使用品カラー：ブルー、レッド、ピンクサイズ(cm):フリーサイズ着丈:65バスト:88肩幅:40袖丈:56※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※実物の商品の色合い等は、どうしても画像とは多少異なります。人によって見え方も違いますので、あくまでも画像は参考程度でご配慮お願いいたします。♫彡。.:·¤゜♫彡。.:·¤゜♫彡。.:·¤゜♫彡。.:·*゜【注意事項…♪】☆在庫状況によってはお取引をキャンセルする場合があります。ご理解お願い致します♪☆検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承お願い致します♪☆包装の際シワやヨレが生じる場合がございます♪☆イメージ違い、サイズ違いによる返品は受け付けておりません。購入前によくご検討ください♪☆発送前に検品に最善を尽くしておりますが♪☆モデルに小物を使う場合がございますが、商品には含まれませんのでご了承下さい♪☆商品は、お支払いから通常4〜7日で発送しておりますが、状況により遅延する場合がございますこと、なにとぞご了承ください♪宜しくお願いいたします!



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