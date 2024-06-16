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ヒステリックグラマー　ギンガムボタンダウンシャツ
商品番号 B35881543725
商品名

ヒステリックグラマー　ギンガムボタンダウンシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら20年以上前の商品になります。ギンガムチェックにストライプのドクロや棺桶の刺繍みたいになっているシャツです(ジャガード)【サイズ】着丈約64cm胸囲約43cm肩幅約14cm裾幅約46cm袖幅約20cm✱当方犬を飼っております！商品は丁寧に扱いますが、毛がついていたりするかも知れませんのでアレルギーや犬嫌いな方はご遠慮願います。✱家族に喫煙者がいます。匂いが気になる方は申し訳ありません。出来るだけ気を付けておりますが…匂いは気にしないという方は大歓迎でございます！✱素人の梱包になります。ご理解の程よろしくお願い致しますこちら古着になっております。#ヒステリックグラマー#シャツ#ギンガムチェック#ドクロ
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