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【美品】23区 MY STANDARD 麻100% リネンシャツ　23そ4104
商品番号 M99596759298
商品名

【美品】23区 MY STANDARD 麻100% リネンシャツ　23そ4104
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【23区MYSTANDARD麻100%リネンブラウスシャツ】■ブランド：23区MYSTANDARD■カラー：ブラック■素材：麻100%■サイズ：38■実寸：着丈70cm肩幅46cm身幅50cm袖丈55cm■状態：綺麗・シミや汚れはございません。・ほつれや穴あきはございません。・毛玉や毛羽立ちはございません。・数回のみの着用です。目立った使用感はなく、全体的に綺麗な状態です。※写真をご参照の上、よろしくお願い致します。☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。210
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