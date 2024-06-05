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半袖ブラウス
商品番号 J88589203760
商品名

半袖ブラウス
ブランド名 ロートレアモン
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前部分が少し重なっています。はりのある生地です。未着用ですが、購入後、自宅保存しておりました。ご了承をくださる方のご購入をお願いいたします。
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