新品　Calvin Klein Jeans レディース　ミラーロゴ　Tシャツ

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商品詳細
新品未使用 CalvinKleinJeansカルバンクラインジーンズ レディース ミラーロゴ Tシャツ タグ付CALVINKLEINロゴのゴールドとシルバーのミラーロゴがデザインされた、お洒落なブラックTシャツです。モダール素材が入っていますので、風合いが良く、着心地の良いショート丈のTシャツです【カラー】 ブラック /ロゴ ゴールド\u0026シルバー【サイズ】 アメリカンサイズのSですので、日本ではM相当 素人測定ですが、平置きにして、身幅約53cm、着丈約50cm【素材】 コットン60%、モダール40%海外製品のため、縫製上の糸つれや小さなシワなどがある場合があり、ご理解いただける方にお安くお譲りいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/contemplate1977.html
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