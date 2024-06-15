カワイグランドピアノ　ミニピアノ　kawai ナチュラル　木目　河合楽器

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商品詳細
５年ほど前に定価で購入しました。娘が大きくなり、電子ピアノを使うようになったので出品します。小さい頃からよく遊んでいたものなので、クレヨンの落書きがあったり美品ではありませんが、音は問題なく出ていますので、小さいお子様の初めての楽器としては問題ないかと思います。
http://narcologia.ru/goods/moisture470269.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming87092.html
http://narcologia.ru/goods/Adder793175.html
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