カワイグランドピアノ　ミニピアノ　kawai ナチュラル　木目　河合楽器

５年ほど前に定価で購入しました。娘が大きくなり、電子ピアノを使うようになったので出品します。小さい頃からよく遊んでいたものなので、クレヨンの落書きがあったり美品ではありませんが、音は問題なく出ていますので、小さいお子様の初めての楽器としては問題ないかと思います。



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