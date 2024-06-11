限定早いもの勝ち☆CHARLES\u0026KEITH☆2way クロスボディ バッグ

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商品詳細
ホワイト色リーズナブルかつトレンドを取り入れた大人気のバッグ☆オシャレでプレゼントにもオススメ♪・ハンド、ショルダーバッグ・小さめ・2way・クロスボディ＊＊＊CHARLES\u0026KEITH/チャールズアンドキース＊＊＊チャールズ・ウォンとキース・ウォンが1996年に創設。ファッション性の高いシューズやバッグ、アクセサリーをラグジュアリーな環境で、リーズナブルに提供するファストファッションブランドです。アジア、欧州、中東、アフリカを中心に約30カ国、300店舗以上で展開しています。人気沸騰中の、大人気な日本未入荷ブランドです☆
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