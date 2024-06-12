マリークワント ショルダーバッグ ピンク

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商品詳細
上品な光沢感がある、軽くて持ちやすいナイロン生地のシリーズ。ゴールドのロゴ金具と合皮のデイジー引き手がポイントです。丸みを帯びたフォルムのショルダーバッグは、コンパクトさが魅力です。 FRONT：ファスナーポケット×1、ポケット×1 内側：ファスナーポケット×1、ポケット×1ピンクは、ZOZOTOWNと公式オンラインショップ限定カラーです。色ローズピンク素材ナイロン100%サイズＨ16×W24×D8cmショルダー68～128cm重さ250gコロンとしたフォルムが可愛いバッグです。デイジー型のキーホルダーがアクセントです(^-^)カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）種類···その他ショルダーバッグ
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