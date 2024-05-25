アルマーニエクスチェンジ　メンズ　ブラックシャツ　Mサイズ

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頻度は少ないですが数回着用しています。Tシャツにジャケット代わりに使ったりしていました。サイズが合わなくなり出品致します。自宅保管の為ご理解頂ける方のご購入宜しくお願いいたします。デザインで右肩に中綿が使われています。ダウンのように繊維から出る事もありますので神経質な方のご購入お控え下さい。#アルマーニエクスチェンジ#メンズ#シャツ#ジャケット#ブラック