フランクアンドアイリーン　スキッパーシャツ　EILEEN　ブルー　サイズM

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商品詳細
色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)全体的に使用感がありますが、目立った汚れや傷はありません。コットン100%アメリカ製肩幅約47cm身幅約59cm着丈約67(74)cm袖丈約60cmこちらは即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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