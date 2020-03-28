sov.ダブルスタンダードクロージング veryシャツトップスチュニック ...

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カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···シルク季節感···春、夏、秋新品ですが、自宅保管です。ざっくり着られるので体型カバーできます！とても上品なのでどんなシーンにもマルチに着ていただけます