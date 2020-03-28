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sov.ダブルスタンダードクロージング　veryシャツトップスチュニック
商品番号 G35483817466
商品名

sov.ダブルスタンダードクロージング　veryシャツトップスチュニック
ブランド名 ダブルスタンダードクロージング
特別価格 税込 1,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···シルク季節感···春、夏、秋新品ですが、自宅保管です。ざっくり着られるので体型カバーできます！とても上品なのでどんなシーンにもマルチに着ていただけます
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