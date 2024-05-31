イトキンeur3エウルキューブ 大きい

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イトキンeur3エウルキューブ大きいサイズの肩周りコンパクトなインショルダーデザイン♪袖はサテン生地を使用しているので女性らしいきれい目な印象に(^^)裾はサイドにタックが入っているので腰回りもスッキリ見えます♪【素材】肌触りサラッとしたきれい見えさせるシルケット加工をしたコットン100％の天竺編みジャージー素材を使用。袖は程よい光沢のある布帛ジャカードサテン生地です★サイズ1(LL)着丈:65cm身幅:66cm肩幅:36cm裾幅:64cm袖丈:36cmカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地状態:1度着用したのみ美品です(*´˘`*)#大きいサイズ#ぽっちゃり女子#eur3#2L