マークジェイコブス　バック

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商品詳細
MARCJACOBSマークジェイコブスSNAPSHOT スナップショットスモールカメラバッグショルダーバッグ レザーブラウン 斜め掛けサイズ縦×横×幅約11cm×19cm×6cm外ポケット×1内ポケット×1ショルダーストラップ約102 〜 150cm購入してから3年ほどたっています。中古品なのでご理解いただける方のみ購入お願いします。
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