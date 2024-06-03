ブリングリーズ　フェアアイル柄Ｖネックニット　マルチボーダー　　ブルー

a827ご覧いただきありがとうございます(^^)基本一点物、早い者勝ちとなります♪♡値引き交渉大歓迎です♡他にも色々な商品ございますのでご覧いただけたら嬉しいです❤️#いきshopアパレルブランドBlingleadsブリングリーズサイズ（平置き実寸）表記M着丈45cm身幅56cm肩幅41cm袖丈56cmカラー水色くすみブルーグレーフェアアイル柄状態⚠️胸元にシミあり商品保管環境¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ペットなし喫煙者なし神経質な方はご遠慮ください。配送¯¯¯¯¯¯¯¯発送時は折り畳ませていただきます。畳みじわは予めご了承ください。なるべくお安い、お買い得な価格で販売できるよう簡易包装や圧縮発送になる場合があります。梱包のサイズにより「らくらくメルカリ便」から「ゆうゆうメルカリ便」に変更する場合があります。お知らせ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯まとめ買いの場合お値引きさせていただきます♪【 注意事項 】※素人検品の為、細かい傷・シミ・ほつれなど、見落としてしまう場合がありますことをご理解の上、ご購入ください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。※写真撮影で色合いが若干異なる場合があります。※ヴィンテージ、古着へご理解いただけない方はご遠慮ください。#いきshopアパレルカラー···ブルー袖丈···長袖着丈···ミドルネック···Vネック季節感···秋、冬



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〈レシピ〉フェアアイルのVネックセーター