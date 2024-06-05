tina:jojun ユニセックスストライプシャツ

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商品詳細
tina:jojunで大人気のストライプシャツです。一度、数時間だけ着用しました。羽織りとしても着られるルーズシルエットなユニセックスシャツ。シンプルなカラーのストライプは、おそろいで着用しやすいアイテム。・メンズライクなシルエット・袖は長めなデザインなので折り返して着ると可愛い・左胸にオリジナルのJ.ロゴ刺繍入り・こだわりのクリアボタン・カラーごとに風合いの異なる生地を使用size M着丈：75肩幅：58バスト：120袖丈：60袖口幅：11.5裾まわり：120重さ：約190gmodelsizeモデル身長：164cmメンズモデル身長：180cmモデル着用サイズ：Mmaterialポリエステル 100%厚み/薄手透け感/あり伸縮性/なし裏地/なしtina:jojunairikatoティーナ加藤愛里かとうあいりmoussyslyFreak'sstoreriendaフリークスストアマウジーカスタネkastanejeanasis
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