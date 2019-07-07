Harley-Davidson レディース 半袖シャツ

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Harley-Davidson正規店で購入10000円程度でした数回着用クリーニング済み美品ですコットンの古着の様な風合いで着やすい素材ですアメリカサイズSですユニクロだとMくらいです素材···ツイード素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋