V \u0026 A LONDON 東京ブラウス ウィリアムモリス柄 ブラウス L

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V\u0026ALONDONヴィクトリア\u0026アルバート東京ブラウスとなります。ロンドンにある、ヴィクトリア\u0026アルバート美術館の作品にあるモチーフを使った貴重なブラウスで、ウィリアムモリスの好んだウィローボウ柄となります。ウィリアム・モリスの代表的作品の一つで、モリスの作品の中で最高傑作といわれる「ウィローボウ（WillowBoughs）。イングランド南部にあるウェスト・オックスフォードシャー（WestOxfordshire）のコッツウォルズ（Cotswolds）地方の村ケルムスコット（Kelmscott）にあるマナーハウス「ケルムスコット・マナー」の近くを流れるテムズ川のモリスお気に入りの場所には、生い茂る柳の木の姿をデザインした作品が「ウィローボウ（WillowBoughs）」です。ウィリアム・モリスの作品は、現代においても人気があり、その美しさと芸術性が多くの人々に愛されています。東京ブラウスとコラボしたこのブラウスはとても希少な一点ものとなっております。ベースは薄いパープルに緑と黄いろ系の組み合わせです。すべて薄い色合いですので落ち着いた雰囲気です。なめらかな生地で風通しがよく羽織りのようにもお使いいただけるかと思います。大きなダメージはありませんが、昔のものですので神経質な方はご遠慮願います。サイズ：Ｌ平置きサイズ（約）身丈 62cm身幅 53cm袖丈 56cmテイスト・シーン...キレイめ、オフィスカジュアル