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- 45R ダンガリーリボンブラウス
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商品詳細
素材:綿100%サイズ:2着丈:約69cm袖丈:約57cm身幅:約48cm薄手のダンガリーブラウスです。紺色の生地のリボンがついています。リボンははずせるので、リボン無しのダンガリーシャツとしても使えます。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical735001.html
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