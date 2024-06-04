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イエナ　シャツブラウス　ブルー
商品番号 J82292658277
商品名

イエナ　シャツブラウス　ブルー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント流行りのないシンプルなシャツ。綺麗なブルーです。カフスが長めなのがお洒落です。美品です。平置きサイズ　　　　　着丈　後ろ75前　69　　　　　身幅　56　　　　　肩幅　45　　　　　袖丈　56.5素人採寸です。
http://narcologia.ru/goods/flight568028.html
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