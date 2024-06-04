イエナ　シャツブラウス　ブルー

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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント流行りのないシンプルなシャツ。綺麗なブルーです。カフスが長めなのがお洒落です。美品です。平置きサイズ 着丈 後ろ75前 69 身幅 56 肩幅 45 袖丈 56.5素人採寸です。
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