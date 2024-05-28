ENFOLD/エンフォルド 半袖ノースリーブ ブラウス トップス プルオーバー

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商品詳細
ENFOLDの半袖ノースリーブブラウストップスプルオーバーです後身頃中央部にファスナーあり◉目立った傷や汚れなし※目立ちにくいシミ、汚れ、キズ等のダメージがある場合があります※非喫煙者でペットは飼っていません 香水を使いますので、香りが残っている場合がありますカラー···ブルー素材···コットン100%サイズ···36/S着丈67cm バスト108cm 生産国···日本メンテナンス···水洗い○ ドライクリーニング○・コメントなしで、即購入OKです・値引き対応可能 #エンフォルド#Orito出品物一覧#Orito出品アパレル一覧#TYALLカラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/assessor79203.html
http://narcologia.ru/goods/Adder802075.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce567655.html
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