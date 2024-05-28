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ENFOLD/エンフォルド 半袖ノースリーブ ブラウス トップス プルオーバー
商品番号 K84649039398
商品名

ENFOLD/エンフォルド 半袖ノースリーブ ブラウス トップス プルオーバー
ブランド名 エンフォルド
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENFOLDの半袖ノースリーブブラウストップスプルオーバーです後身頃中央部にファスナーあり◉目立った傷や汚れなし※目立ちにくいシミ、汚れ、キズ等のダメージがある場合があります※非喫煙者でペットは飼っていません　香水を使いますので、香りが残っている場合がありますカラー···ブルー素材···コットン100%サイズ···36/S着丈67cm　バスト108cm　　生産国···日本メンテナンス···水洗い○　ドライクリーニング○・コメントなしで、即購入OKです・値引き対応可能　　#エンフォルド#Orito出品物一覧#Orito出品アパレル一覧#TYALLカラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏
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