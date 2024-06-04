SLY ブラウン 茶 シャツワンピース シャツ 羽織り 長袖 Ｆ ゆったり

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SLYスライシャツワンピース【平置きサイズ】表記:Ｆ総丈:前約76cm総丈:後約94cm身幅:約56cm裄丈:約73cm●プロフィールをご確認下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”●自宅保管の為ご了承の上ご購入お願い致しますღ(*´˘`*)色···ブラウン茶袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントa1274テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系『♯りんご'sshop♡』『♯りんご'sshop♡ブラウス』