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立体ポケモン図鑑　ぜんこくばん　ジョウト①
商品番号 T28288103796
商品名

立体ポケモン図鑑　ぜんこくばん　ジョウト①
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

立体ポケモン図鑑　ぜんこくばん　ジョウト①まとめ売り　ジャンク品絶版の希少なフィギュアです！経年によるキズや汚れ等あります。写真と商品説明にて内容をご確認の上、ご理解いただきご購入をお願いいたします！すべて欠品や破損、汚れ等ありジャンク品となります。○第1集・グライガー　（台座欠品）・ハネッコ　ポポッコ　ワタッコ（ポール破損）・デルビル　ヘルガー（台座欠品）○第2集・クヌギダマ　フォレトス（ポール欠品）発送時は、プチプチにて梱包しダンボールに入れて発送いたします！
http://narcologia.ru/goods/choice756085.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei43171.html
http://narcologia.ru/goods/mythic312235.html
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