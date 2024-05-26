美品◎フリーサイズ◎ヒステリックグラマー　シャツワンピース

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★送料無料★スピード配送(24時間以内)★★匿名配送★美品★夏服 半袖★Aライン★★国産 日本製 メイドインジャパン★数あるお品の中、こちらの商品をご観覧頂きまして、ありがとうございます^^ヒステリックグラマーのTシャツワンピースになります。フロントのプリントはヒョウ柄ベースにロングヘアの女の子が写ったデザインになります♪綿100%ですが柔らかい質感になっていて着心地抜群かと思います^^デザインも可愛く、状態もいいのでおすすめです◎ブランド ヒステリックグラマー品 質 綿100%サイズ フリーサイズ着 丈 80身 幅 46袖 丈 14.5腕 幅 23肩 幅 35裾 幅 62目立つ様な傷、汚れなどありませんが素人なので見落としがある可能性がございます。神経質なお方や完璧をお求めのお方は恐縮ですがご遠慮願います。写真にて状態や記載の寸法をご参照、ご確認の上、ご検討よろしくお願い致します。コンパクトに折りたたみ、防水処理をしっかり行い、ゆうゆうメルカリ便にて発送予定しております。折り皺ご了承願います。発送方法のご希望などありましたら、お気軽にご相談ください♪おまとめ値引きもできる限り、対応致します。(無理な場合もございます)お気になされた際は、コメントにてご相談頂ければと思います。ご検討よろしくお願い致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏