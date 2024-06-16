VivienneWestwood ロゴ総柄　グレーポロシャツ　男性M女性L相当

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こちらVivienneWestwoodのロゴ総柄ポロシャツです。お色はグレーです。こちら何度か着用しており、使用感ありますが、傷汚れなく、まだまだ着用可能なお品です^-^サイズはMと記載ですが、男性サイズでMで記載より大きく、ゆったりしているのと伸縮性あるので普段3L、(LL若干小さく4Lは大きい感じ)の私が着用出来るサイズ感です。ゆったりと着用するならLサイズまでの方向きだと思います。着丈、平置きサイズなど、画像参照宜しくお願いします。平置きサイズ着丈67身幅49〜ウエスト46〜男性用だと思いますがうちの人だと腕が細くパフ袖っぽくなるので私が着用しておりました。ヴィヴィアンのロゴがいっぱい入っており、とても可愛いです^-^衝動買いしてしまう癖があり、洋服が溢れているので断捨離中です！(￣^￣)ゞ発送方法は事故等防ぐ為、追跡ありのラクラク、ゆうゆうメルカリ、匿名発送です。1万円を超える様な物は手渡し発送致します^-^当方、ワンコがおります。撮影、保管場所には入れておりません。ヨーキーなので毛は余りぬけませんが気になる方、神経質な方の購入はご遠慮下さい(/∀︎＼*))撮影の為の小物、バッグなどはイメージして頂きたく撮影しておりますので商品についておりませんのでご了承下さい(*´ω`*)最後までご覧頂き有難う御座います^-^是非、ご検討宜しくお願いします(◠‿◠)NO.452カラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏柄・デザイン···プリント（ロゴなど）