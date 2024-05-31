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COACH コーチ ☆ レザーパイピング ミニ ショルダーバッグ イタリア製
商品番号 L49423949136
商品名

COACH コーチ ☆ レザーパイピング ミニ ショルダーバッグ イタリア製
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ネオプレン系の生地にレザートリムデザインされたミニショルダーバッグです。フロントのメタルロゴもポイントです。・素材　ファブリック　レザー（本革）・カラー　ダークブラウン（画像参照）・製造国　イタリア製・付属品　なし・サイズ縦幅　約14.3cm（中央部）横幅　約14.8cm（底面付近最大幅）マチ　約5.5cmショルダー　約124.0～128.0cm（3穴）・収納外装　背面ポケット×1内装　ポケット×1・商品コンディションレザー部分に軽いスレ、スレによる軽い退色があります。（画像参照）フロントメタルプレートに軽いスレがあります。（画像参照）ファブリック背面ポケット上部辺りに軽い毛羽立ち、極軽い色むらがあります。（画像参照）その他軽い使用感はありますが。大きなダメージのないまだまだご愛用いただけるコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
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