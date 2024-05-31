COACH コーチ ☆ レザーパイピング ミニ ショルダーバッグ イタリア製

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・ネオプレン系の生地にレザートリムデザインされたミニショルダーバッグです。フロントのメタルロゴもポイントです。・素材 ファブリック レザー（本革）・カラー ダークブラウン（画像参照）・製造国 イタリア製・付属品 なし・サイズ縦幅 約14.3cm（中央部）横幅 約14.8cm（底面付近最大幅）マチ 約5.5cmショルダー 約124.0～128.0cm（3穴）・収納外装 背面ポケット×1内装 ポケット×1・商品コンディションレザー部分に軽いスレ、スレによる軽い退色があります。（画像参照）フロントメタルプレートに軽いスレがあります。（画像参照）ファブリック背面ポケット上部辺りに軽い毛羽立ち、極軽い色むらがあります。（画像参照）その他軽い使用感はありますが。大きなダメージのないまだまだご愛用いただけるコンディションです。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。