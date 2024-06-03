プラチナ　ダイヤモンドネックレス　フラワーモチーフ

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商品詳細
チェーンがpt850トップがpt900です。刻印はダイヤモンド0.51ct、造幣局pt850刻印。トップにはpt900の刻印がございます。かなり前に購入ししました。鑑定書等付属品を紛失してしまい見当たらない為、お安く出品しております。長さは約40cmです。
http://narcologia.ru/goods/rouge884910.html
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