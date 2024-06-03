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プラチナ　ダイヤモンドネックレス　フラワーモチーフ
商品番号 P52360233827
商品名

プラチナ　ダイヤモンドネックレス　フラワーモチーフ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェーンがpt850トップがpt900です。刻印はダイヤモンド0.51ct、造幣局pt850刻印。トップにはpt900の刻印がございます。かなり前に購入ししました。鑑定書等付属品を紛失してしまい見当たらない為、お安く出品しております。長さは約40cmです。
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