リランドチュール Rirandture マーメイドフレアワンピース

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商品詳細
リランドチュールRirandtureマーメイドフレアワンピース試着のみです。2年前購入しました。身長167cmB78W58H83/モデル着用サイズM◇リランドチュールRirandtureマーメイドフレアワンピースドット柄がフェミニンなロングワンピ―ス。マーメイドシルエットがトレンド感◎。1枚でコーディネートの決まる、主役アイテムです。ブランド：Rirandture（リランドチュール）性別タイプ：レディースカテゴリ：ワンピースワンピース（袖あり）商品番号：RI7875EW08187ブランド商品番号：814676401色：黒（1）シーズン：2021年秋冬
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