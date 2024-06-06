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極美品 LOUIS VUITTON ハンドバッグ トゥルースメイクアップ ダミエ
商品番号 R12041166767
商品名

極美品 LOUIS VUITTON ハンドバッグ トゥルースメイクアップ ダミエ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンハンドバッグアクセサリーポーチダミエトゥルースメイクアップレザーブラウン○大手ヴィンテージショップにて購入した鑑定済み確実正規品です。○サイズタテ13.5cmヨコ17cmマチ6cmハンドル30cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷、汚れ無くまだまだご使用頂けます○カラーブラウン○素材レザー○☆↓こちらから出品している商品確認できます☆#kloopのクローゼット全てのカテゴリー#kloopバッグ小物バッグ小物系全般○配送簡易包装にて平日1〜2日程度で発送いたします。土日祝日は、発送が出来ませんのでご了承の程お願い致します仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○タイトル、説明にない保存袋、撮影小物類は付きません。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号
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