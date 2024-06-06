【美品】FENDI フェンディ マフラー ズッカ柄 ユニセックス

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FENDIフェンディのマフラーになります。カラーの異なったリバーシブルタイプのマフラーになります。素材は不明ですが、柔らかな肌触りと程よい厚みで使い勝手の良さそうな仕様です。男性女性やシーンを問わず合わせやすいシンプルなデザインです。目立った傷や汚れ、破損もなく美品です。クリーニング済みです。サイズ：総丈:約161㎝横幅:約36㎝※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。カラー：ブラック×ベージュ返品対応はしておりませんので、ご了承ください。自宅保管の中古品へご理解いただける方でお願い致します。ご検討の程よろしくお願い致します。