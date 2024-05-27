新品タグ付きあり☆LEST ROSE ブラウス　スカート

ご覧いただきありがとうございます。レストローズ☆新品タグ付き☆レース使いが素敵なブラウスです。胸元のリボンを結ぶタイプ。透け感、胸元が開きますので、中にキャミソールなどおすすめします。フォーマルなどにもお使いいただけるかと思います。お色は黒ですスカートはピンクのレースが裾内側に使われていて、ふんわりしますが広がり過ぎず、大人っぽく着られます。2〜3回程履きました。都内デパートで購入し、大切にしていました。どなたか気に入って下さる方にお譲りできましたら嬉しいです(^-^)



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