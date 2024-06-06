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ヴィヴィアンタムトップス
商品番号 I59682225634
商品名

ヴィヴィアンタムトップス
ブランド名 ヴィヴィアンタム
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンタムの、シフォン素材にインドの絞り染めの様な模様を、プリントされた、とてもオシャレなトップスです。細かいプリーツが、とても手が込んでいて、とても華やかで素敵です。スカートや、パンツ•ジーンズと合わせて、個性溢れるオシャレが楽しめる一着です。首周りと腕周りは、切りっぱなしのデザインになっています。ほぼ未使用てすが、左側の脇の所の生地が薄くなっています。(最後の写真を参照して下さい)左側の肩に、ホックが一つ付いています。裏地付き肩幅　約22cm身幅　約37~42cm着丈　約53cmカラー···レッド
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