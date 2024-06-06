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サトちゃん　ソフビ　貯金箱　色々グッズ　21点セット
商品番号 G57350002396
商品名

サトちゃん　ソフビ　貯金箱　色々グッズ　21点セット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サトちゃんの色々21点セット販売ですマリナーズぬいぐるみ（約18cm）マリナーズソフビ貯金箱×2（約14cm）タイガースソフビ貯金箱×2（約11cm）ユンケルソフビ貯金箱未開封品（約11cm）アスリートフィギュア柔道（約8cm）アスリートフィギュアテニス（約8cm）アスリートフィギュア野球箱付き（約8cm）指人形×4（約5cm）マリナーズ指人形未開封品（約5cm）ヤンキース指人形未開封品（約5cm）電卓起動未確認キーホルダー未開封品（約5cm）駅員ストラップ未開封品ボディボードストラップ未開封品ドクターボールペン（多分かけません）ジャイアンツストラップ（約3cm）汚れ、キズや色抜け、色付きございます。ものにより状態はまちまちですバラ売り不可、現状お渡しとなります。#サトちゃん#昭和レトロ#シアトルマリナーズ#阪神タイガース#ノベルティ#ソフビ#貯金箱
http://narcologia.ru/goods/procurement208833.html
http://narcologia.ru/goods/revamp975422.html
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