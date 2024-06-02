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【美品】45R シャツ ブラウス　ペイズリー柄　レース　インディゴ　シャンブレー
商品番号 I91379681315
商品名

【美品】45R シャツ ブラウス　ペイズリー柄　レース　インディゴ　シャンブレー
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル　【レディース、ユニセックス】　【セカンドユース、古着】　◆ポイント　45rpmの後進の45Rのシャツブラウスです。コットンの平織り生地(インディゴ染めor藍染め糸使用、シャンブレー生地に近い、透け感無し)、裾部分に花柄ペイズリーの刺繍レース装飾付き、貫頭衣に近くVネック\u0026フレンチスリーブ〜半袖、ワイド\u0026ドロップショルダーのオーバーサイズ(大きいサイズ)シルエット、日本製です。◆カラー/色　ネイビー・ホワイト/紺色と白色が混ざった色合い◆素材　コットン100％◆サイズ【cm】　・表記　0　・身幅　75(脇下より採寸)　・着丈　48(襟の付け根より採寸)(最大55)　・袖丈　なし　・肩幅　85　・裄丈　42　＊平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。　＊トルソーはサイズ9号(Mサイズ相当)です。◆コンディション　部分的にやや毛羽立ちありますが、使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。◆当店では他にも45Rや45rpmなどの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓　　　#JOEYs45rpmcollection●お値引きのご案内　フォロー割あります^^　詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF890カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/cotton682161.html
http://narcologia.ru/goods/approximate773020.html
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