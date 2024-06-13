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PERVERZE ロングカットソー パーバーズ
商品番号 D19007815021
商品名

PERVERZE ロングカットソー パーバーズ
ブランド名 トーガ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバーシブルのカットソーですメッシュがかわいいです目立つような汚れや傷はないかと思いますが着用感ややや色落ち？もしているかと思います。定価は27000ほどだったような気がします
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