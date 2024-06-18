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【美品】MOREAU PARIS　モローパリ　レザートートバッグ　ブレガンソン
商品番号 A60081920649
商品名

【美品】MOREAU PARIS　モローパリ　レザートートバッグ　ブレガンソン
ブランド名 モローパリ
特別価格 税込 34,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】【良品】MOREAUPARIS　モローパリ　レザートートバッグ　ブレガンソン　ピンク幅：38.5㎝×高さ：35㎝×奥行：最大約22㎝ハンドルドロップ：17㎝カラー：外側ピンク、内側ホワイト（付属ポーチ　ピンク）素材：上質レザー仕様：オープンタイプ付属品：ポーチ全体的にレザー特有の小傷やシワ、ヨレは見受けられますが気になる物ではないと思います。気になるようなにおいや汚れはなく綺麗な商品です。上質なレザーを使用しており、想像以上に大容量のトートバッグです。モローパリユーザーには特におすすめな商品です。※古物商許可を取得しており、公式な市場等で仕入れを行っています。真贋鑑定を実施済みとなりますのでご安心ください。下記の場合は、返品返金のご対応をさせて頂きます。・万が一「偽物」だった場合・当商品情報と明らかに、画像や記載の状態が違う場合基本、中古品となりますのでご理解ある方のみご購入をお願いします。発送は「送料込み」「らくらくメルカリ便」を使用させて頂きます。端末機の違いで色見が多少異なることがございます。ご購入後の返金・返品・交換はなるべくご遠慮頂きたいので、画像にて十分にご確認ください。ご質問はお気軽にお申し付けください。素材...レザー(本革)カラー...ピンク
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