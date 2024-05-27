COACHコーチ F58312 シグネチャー ミニベネット2way ハンドバッグ

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COACHコーチF58312シグネチャーミニベネット2way■サイズ横：約24cm縦：約16cm幅：約11cm持ち手：約28cmショルダー長さ：約118cm〜135cm（取り外し可能）■仕様開閉：ファスナー式内側：ファスナーポケット×1 オープンポケット×1■素材PVCコーティングキャンバス×レザー■カラーIMDQCライトカーキ×チョーク■型番F58312付属品：保存袋、ケアカード、タグ、レシート,ショッピングバッグこちらコーチアウトレットで。アウトレット商品はアウトレット用の素材を使用し、COACHの認定を受けた工場で製造されています。そのため、当店直営店のブティックモデルと同様のモデルですが、柄の位置やサインの配置位置、金属の材質・品質・色など、商品によって若干の違いがございます。アクセサリーや皮革等、皮革のにおいが強い場合がございます。ご理解ください上記アウトレット商品をご理解の上ご購入下さい。少しでもご心配のある方、神経質な方は申し訳ございませんが、ご自身でお選び出来る店舗でのご購入をお願い致します。