miumiu ミュウミュウ ハンドバッグ トートバッグ

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商品詳細
黒の大きなトートバッグ？ハンドバッグです！持ち手や縁にダメージがありますので写真で確認お願いいたします！また、喫煙者の家族からもらったものなので全体的にタバコの匂いが感じられます！気にならない方でお願いいたします(\u003e\u003c)革でずっしり重いですが、たくさん入ります(*^^*)疑問点は購入前にコメントにてお願いいたします！簡易梱包で発送します！指定の発送や梱包方法ありましたら送料の分上乗せして変更することも可能ですので、ご相談くださいませ！出品まだ迷っているので、もしかしたら取り消すかもしれません。
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