

本漆 春秋蒔絵 中次 薄茶器 茶道具 - 漆芸



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2023年最新】中次 茶道具の人気アイテム - メルカリ



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薄茶器・棗の通販ページです。薄茶器の形や漆塗りの種類や蒔絵について ...



お気にいる】 Ｈ７２８ J284 2点!小池敏夫(静峯)作『蟋蟀蒔絵』『大棗 ...



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最終値下げ！ご覧いただき、ありがとうございます！金の漆で片側に桜、もう片側に紅葉の蒔絵が描かれておりますので、春秋にお使いいただけます。高さ6.8cm蓋の高さ3.2cm口径6.8cm形 中次目立った傷や欠けなどはございませんが、何年か使用してきました。やや使用感はありますが、まだまだお楽しみ頂けると思います。自宅保管の中古品であることにご理解のある方のご購入をお願いいたします。塗り、作者はわかりません。木箱がついております。