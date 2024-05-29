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本漆 春秋蒔絵 中次 薄茶器 茶道具
商品番号 V91714653620
商品名

本漆 春秋蒔絵 中次 薄茶器 茶道具
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ！ご覧いただき、ありがとうございます！金の漆で片側に桜、もう片側に紅葉の蒔絵が描かれておりますので、春秋にお使いいただけます。高さ6.8cm蓋の高さ3.2cm口径6.8cm形　　　　中次目立った傷や欠けなどはございませんが、何年か使用してきました。やや使用感はありますが、まだまだお楽しみ頂けると思います。自宅保管の中古品であることにご理解のある方のご購入をお願いいたします。塗り、作者はわかりません。木箱がついております。
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