【美品】PRADA ペガサス スニーカー ダッドスニーカー ロゴ モノリス 厚底

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☆ご覧いただきありがとうございます☆○［ブランド名］PRADA○［モノ］スニーカーダッドスニーカーペガサスモノリス○［素材］スエードラバー○［デザイン］ペガサス千鳥柄○［カラー］ホワイトベージュアイボリー○［サイズ］22.5〜23.5cm○［状態］Aランク2回ほど着用しました。Sランク（新品同様）・・・タグ付きの未使用、または新品同様Aランク（使用感なし）・・・数回使用した程度で使用感が感じられないモノBランク（目立つ使用感なし）・・・使用感が少ない、または気にならないモノCランク（やや使用感あり）・・・使用感があり、やや気になる傷汚れがあるモノDランク（傷・汚れあり）・・・傷や汚れがあるが使用には問題ないモノ○［購入先］正規店・直営店もしくはAACD加入店の元から購入しております。○［注意点］・新品であっても一度、人の手に渡っていることをご理解の上ご購入お願いいたします。・素人検品であるため見落とし等があるかもしれません。・完璧な品をお求めの方は正規店にて新品のものをご購入ください。・箱など付属品はつきません。・送料がかかるため箱付き・付属品を希望の場合は＋1,000円いただきます。○［備考］・ブランド指定しているものは全て正規品となりますのでご安心ください。・その他も出品しておりますので是非ご覧くださいm(__)mスニーカー型···ローカット(Low)カラー···ホワイトシーン···カジュアル(普段使い)特徴/機能···厚底スニーカー