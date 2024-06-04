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極美品 エムズグレイシー 花柄 総柄 オーガンジー リボン フレアワンピース
商品番号 Q44447823657
商品名

極美品 エムズグレイシー 花柄 総柄 オーガンジー リボン フレアワンピース
ブランド名 エムズグレイシー
特別価格 税込 3,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムM'SGRACYエムズグレイシー花柄総柄オーガンジーリボンボーダーフレアひざ丈ワンピースノースリーブ日本製＊伸縮性なし透け感なし◎裏地あり◎＊都内のセレクトショップにて購入しました♪＊大ぶりなフラワー柄に夏らしい透け感のある涼しげなワンピース✨麦わら帽子やお気に入りのサンダルとも相性はぴったりです^^○サイズ38サイズ（M相当）身幅45cm総丈93cmウエスト74cmヒップ122cm平置き実寸です♪○状態目立つ傷や汚れはなく、まだまだご愛用いただけます◎○カラーアイボリーブラックオレンジ※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。枚目のお写真が一番近いお色味です。○素材ポリエステル○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お送りする商品によってゆうゆう⇄らくらく便を変更させていただく場合がございます。写真にございますハンガー、ネックレス、ショッパーなどの小物類は付属品ではございませんので予めご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪
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