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ルイヴィトン　LOUIS VUITTON　モノグラム　アマゾン　M45236
商品番号 F72741045735
商品名

ルイヴィトン　LOUIS VUITTON　モノグラム　アマゾン　M45236
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 35,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランドルイヴィトン　LOUISVUITTON●商品名モノグラム　アマゾン　斜め掛けショルダーバッグ　ポーチ　ポシェット●サイズW：15cmH：21.5cmD：10cmショルダー：約112〜130cm(7段階調節可能)●仕様外側：ファスナーポケット×1内側：オープンポケット×1●型番M45236当方が販売するブランド品は全て鑑定士による査定済み、正規品になります。ご安心してご検討ください。※高級ブランド品買取り会社(株)かいとるん提携になります※＜ランク＞A＜ランク一覧＞N：新品・未使用の商品S：ほぼ新品同様の商品A：使用感が少なく、かなり状態の良い商品B：使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品C：使用感の他、傷や汚れが見られる商品D：かなり大きな傷みがある難あり商品※S～CランクはUSED品となりますので、使用感をご理解の上でご購入下さい。斜め掛けショルダーバッグ　ポーチ　ポシェットカラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革管理番号:00085
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