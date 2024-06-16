ルイヴィトン　LOUIS VUITTON　モノグラム　アマゾン　M45236

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●ブランドルイヴィトン LOUISVUITTON●商品名モノグラム アマゾン 斜め掛けショルダーバッグ ポーチ ポシェット●サイズW：15cmH：21.5cmD：10cmショルダー：約112〜130cm(7段階調節可能)●仕様外側：ファスナーポケット×1内側：オープンポケット×1●型番M45236当方が販売するブランド品は全て鑑定士による査定済み、正規品になります。ご安心してご検討ください。※高級ブランド品買取り会社(株)かいとるん提携になります※＜ランク＞A＜ランク一覧＞N：新品・未使用の商品S：ほぼ新品同様の商品A：使用感が少なく、かなり状態の良い商品B：使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品C：使用感の他、傷や汚れが見られる商品D：かなり大きな傷みがある難あり商品※S～CランクはUSED品となりますので、使用感をご理解の上でご購入下さい。斜め掛けショルダーバッグ ポーチ ポシェットカラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革管理番号:00085