【新品】フレッドペリー キーホール　半袖ポロシャツ　ボーダー　希少デザイン

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商品詳細
フレッドペリーFredperryキーホール 半袖ポロシャツ ボーダー 希少デザインAラインシルエット■サイズ EUR38【M】肩幅58.5（袖のリブ部分を含みます）身幅51.5（脇下） 58（ウエスト部分）着丈62■状態新品、未使用、タグ付きです。定価16000円位なのでお買い得だと思います。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral659032.html
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