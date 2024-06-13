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【新品】フレッドペリー キーホール　半袖ポロシャツ　ボーダー　希少デザイン
商品番号 A88325244040
商品名

【新品】フレッドペリー キーホール　半袖ポロシャツ　ボーダー　希少デザイン
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレッドペリーFredperryキーホール　半袖ポロシャツ　ボーダー　希少デザインAラインシルエット■サイズ　EUR38【M】肩幅58.5（袖のリブ部分を含みます）身幅51.5（脇下）　　58（ウエスト部分）着丈62■状態新品、未使用、タグ付きです。定価16000円位なのでお買い得だと思います。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral659032.html
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