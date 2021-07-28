ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ

◾️閲覧いただき、ありがとうございます(^^)この出品以外にも、多数出品しておりますので、是非こちら #グラッチェ・ファッション及び #ザラ・グラッチェ#グラッチェ・レディース#グラッチェ・シャツブラウスもご覧いただけたらと思います♪よろしくお願いしますm(__)m◾️テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック、襟付き、その他ZARABASICザラ ベーシック グリーン チェック柄 長袖 シャツ レディースサイズ XS（海外サイズ）（平置き）身幅 約45cm着丈 約80cm肩幅 約45cm袖丈 約58cm※素人平置きの採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。状態として、若干着用感がありますが、目立つ汚れや破損等は特に見当たりません。デザインとしては、グリーン系のチェック柄、長袖シャツとなります。薄手の生地で作られていて、オシャレな雰囲気と涼し気な雰囲気のあるアイテムと思います。また、サイズもXS表記ですが、割と大き目な印象です。used品となりますので、ご理解いただき、ご購入お願いします。#ZARA#ザラ#ZARABASIC#ザラベーシック#レディース#シャツ#Yシャツ#長袖シャツ#チェック#チェック柄#グリーン系#柄シャツ#モード系#ギャル系#タウンユース#y2k系#y2k#カジュアル#フォーマル#ストリート#お出かけ#散歩#買い物#食事会#飲み会#イベント#デート#zoom#zoom飲み会#グラッチェ・グラッチェ平日のみの配送となります（土日祝日以外）よろしくお願いします。



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