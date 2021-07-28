- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- ZARA BASIC ザラ ベーシック グリーン チェック柄 長袖 シャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
◾️閲覧いただき、ありがとうございます(^^)この出品以外にも、多数出品しておりますので、是非こちら #グラッチェ・ファッション及び #ザラ・グラッチェ#グラッチェ・レディース#グラッチェ・シャツブラウスもご覧いただけたらと思います♪よろしくお願いしますm(__)m◾️テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック、襟付き、その他ZARABASICザラ ベーシック グリーン チェック柄 長袖 シャツ レディースサイズ XS（海外サイズ）（平置き）身幅 約45cm着丈 約80cm肩幅 約45cm袖丈 約58cm※素人平置きの採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。状態として、若干着用感がありますが、目立つ汚れや破損等は特に見当たりません。デザインとしては、グリーン系のチェック柄、長袖シャツとなります。薄手の生地で作られていて、オシャレな雰囲気と涼し気な雰囲気のあるアイテムと思います。また、サイズもXS表記ですが、割と大き目な印象です。used品となりますので、ご理解いただき、ご購入お願いします。#ZARA#ザラ#ZARABASIC#ザラベーシック#レディース#シャツ#Yシャツ#長袖シャツ#チェック#チェック柄#グリーン系#柄シャツ#モード系#ギャル系#タウンユース#y2k系#y2k#カジュアル#フォーマル#ストリート#お出かけ#散歩#買い物#食事会#飲み会#イベント#デート#zoom#zoom飲み会#グラッチェ・グラッチェ平日のみの配送となります（土日祝日以外）よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe990611.html
http://narcologia.ru/goods/pompous38823.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement309299.html
http://narcologia.ru/goods/troupe990611.html
http://narcologia.ru/goods/pompous38823.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement309299.html
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ ブラウス チェック 長袖 マルチカラー /YI レディース
ザラ ベーシック ZARA BASIC カジュアルシャツ 長袖 チェック柄 L マルチカラー 赤 レッド /YK39 レディース
ZARA - ザラ ベーシック ブラウス カットソー 長袖 グレンチェック柄 M ...
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ ブラウス チェック 長袖 マルチカラー /YI レディース
ZARA - 【人気】 ザラベーシック 長袖 シャツ オールシーズン サイズXS ...
ZARA ザラ BASIC ベーシック サテンペイズリー花柄ブラウス シャツ
ZARA - 19 ZARA ザラ BASIC ベーシック 花柄 ブラウス シャツ ...
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ チェック 長袖 XS 赤 レッド 紺 ネイビー /MS レディース
中古】ザラ ベーシック ZARA BASIC タイトスカート ロング チェック ...
ザラベーシック Z1975デニム チェックシャツ 長袖 ロング丈 バック ...
ザラ ベーシック ZARA BASIC チェック シャツ ブラウス 長袖 薄手 ベージュ×レッド XS レディース
ZARA - ZARA ザラ BASIC ベーシック サテンペイズリー花柄ブラウス ...
満点の 41 ZARA シャツ ブラウス 花柄 刺繍 ベーシック BASIC ザラ ...