  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
商品番号 I73223839169
商品名

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ブランド名 ザラベーシック
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

◾️閲覧いただき、ありがとうございます(^^)この出品以外にも、多数出品しておりますので、是非こちら　#グラッチェ・ファッション及び　#ザラ・グラッチェ#グラッチェ・レディース#グラッチェ・シャツブラウスもご覧いただけたらと思います♪よろしくお願いしますm(__)m◾️テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック、襟付き、その他ZARABASICザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ　レディースサイズ　XS（海外サイズ）（平置き）身幅　約45cm着丈　約80cm肩幅　約45cm袖丈　約58cm※素人平置きの採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。状態として、若干着用感がありますが、目立つ汚れや破損等は特に見当たりません。デザインとしては、グリーン系のチェック柄、長袖シャツとなります。薄手の生地で作られていて、オシャレな雰囲気と涼し気な雰囲気のあるアイテムと思います。また、サイズもXS表記ですが、割と大き目な印象です。used品となりますので、ご理解いただき、ご購入お願いします。#ZARA#ザラ#ZARABASIC#ザラベーシック#レディース#シャツ#Yシャツ#長袖シャツ#チェック#チェック柄#グリーン系#柄シャツ#モード系#ギャル系#タウンユース#y2k系#y2k#カジュアル#フォーマル#ストリート#お出かけ#散歩#買い物#食事会#飲み会#イベント#デート#zoom#zoom飲み会#グラッチェ・グラッチェ平日のみの配送となります（土日祝日以外）よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe990611.html
http://narcologia.ru/goods/pompous38823.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement309299.html

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ ブラウス チェック 長袖 マルチカラー /YI レディース

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラ ベーシック ZARA BASIC カジュアルシャツ 長袖 チェック柄 L マルチカラー 赤 レッド /YK39 レディース

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ZARA - ザラ ベーシック ブラウス カットソー 長袖 グレンチェック柄 M ...

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ ブラウス チェック 長袖 マルチカラー /YI レディース

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ZARA - 【人気】 ザラベーシック 長袖 シャツ オールシーズン サイズXS ...

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ZARA ザラ BASIC ベーシック サテンペイズリー花柄ブラウス シャツ

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ZARA - 19 ZARA ザラ BASIC ベーシック 花柄 ブラウス シャツ ...

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ チェック 長袖 XS 赤 レッド 紺 ネイビー /MS レディース

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ZARA ザラ BASIC ベーシック 花柄 ブラウス シャツ カットソー | フリマアプリ ラクマ

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラ ベーシック ZARA BASIC シャツ ブラウス 半袖 ギンガムチェック柄 M 赤 レッド 白 ホワイト /SM18 レディース

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
中古】ザラ ベーシック ZARA BASIC タイトスカート ロング チェック ...

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラベーシック Z1975デニム チェックシャツ 長袖 ロング丈 バック ...

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ザラ ベーシック ZARA BASIC チェック シャツ ブラウス 長袖 薄手 ベージュ×レッド XS レディース

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
ZARA - ZARA ザラ BASIC ベーシック サテンペイズリー花柄ブラウス ...

ZARA BASIC ザラ　ベーシック　グリーン　チェック柄　長袖　シャツ
満点の 41 ZARA シャツ ブラウス 花柄 刺繍 ベーシック BASIC ザラ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru