アンティパスト　ブラウス

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商品詳細
涼しいコットンレースのブラウスです。インナーが必要になります。袖のデザイン、丸い襟周り、短い丈感ですが、スカートにも、デニムにも相性良かったです。着用回数は、少ないですが、自宅でお洗濯しました。タグ辺りは目立ちませんが少し着用感ある気がします。自宅保管、中古ご理解いただける方に。
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