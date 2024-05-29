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アンティパスト　ブラウス
商品番号 M24627451230
商品名

アンティパスト　ブラウス
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

涼しいコットンレースのブラウスです。インナーが必要になります。袖のデザイン、丸い襟周り、短い丈感ですが、スカートにも、デニムにも相性良かったです。着用回数は、少ないですが、自宅でお洗濯しました。タグ辺りは目立ちませんが少し着用感ある気がします。自宅保管、中古ご理解いただける方に。
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